Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagvormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Formycon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 23,60 EUR zu.

Die Formycon-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 23,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 23,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 309 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,40 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 172,88 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 18,73 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 6,34 Mio. EUR, gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Formycon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,267 EUR je Formycon-Aktie.

