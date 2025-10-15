Formycon Aktie News: Formycon am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 24,00 EUR.

Das Papier von Formycon konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 24,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Formycon-Aktie bei 24,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,70 EUR. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.339 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 168,33 Prozent Luft nach oben. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 20,08 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Formycon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Formycon 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Formycon wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

2025 dürfte Formycon einen Verlust von -2,267 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

