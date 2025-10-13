Formycon Aktie News: Formycon legt am Montagmittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 24,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 24,70 EUR zu. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,35 EUR an. Bei 24,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 15.788 Formycon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 160,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,35 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,75 EUR je Formycon-Aktie aus.

Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,267 EUR je Formycon-Aktie.

