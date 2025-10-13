Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Formycon. Zuletzt wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 25,10 EUR nach oben.

Das Papier von Formycon konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 25,10 EUR. Kurzfristig markierte die Formycon-Aktie bei 25,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.608 Formycon-Aktien.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 156,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Abschläge von 23,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Formycon seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,34 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2025 -2,267 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

