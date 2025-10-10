Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 25,10 EUR.

Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 25,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Formycon-Aktie bis auf 25,05 EUR. Bei 25,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.543 Formycon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,40 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 156,57 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,75 EUR aus.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,267 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang