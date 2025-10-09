Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 25,25 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 09:00 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze gewann die Formycon-Aktie bis auf 25,25 EUR. Bei 25,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2 Formycon-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,40 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 155,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Formycon-Aktie wird bei 41,75 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,267 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
