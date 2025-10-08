Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit roten Vorzeichen

Formycon im Blick

Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 25,15 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 25,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der Formycon-Aktie ging bis auf 25,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 446 Formycon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 60,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 31,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,75 EUR je Formycon-Aktie aus.

Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,34 Mio. EUR gelegen.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,267 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang