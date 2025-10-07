Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 25,40 EUR.

Um 15:42 Uhr fiel die Formycon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 25,40 EUR ab. Die Formycon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,30 EUR ab. Bei 25,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.827 Formycon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 60,56 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6,34 Mio. EUR gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,267 EUR je Formycon-Aktie.

