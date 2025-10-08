DAX24.603 +0,9%Est505.645 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.952 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1634 -0,2%Öl66,11 +0,6%Gold4.043 +1,5%
Kursentwicklung im Fokus

Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag leichter

08.10.25 16:10 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag leichter

Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 25,25 EUR.

Formycon AG
Aktien
Formycon AG
25,25 EUR 0,00 EUR 0,00%
25,25 EUR 0,00 EUR 0,00%
Aktie kaufen

Das Papier von Formycon befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 25,25 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Formycon-Aktie ging bis auf 24,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.142 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 155,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 24,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Formycon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Formycon 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Formycon.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,267 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Formycon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
