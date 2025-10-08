Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag leichter
Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 25,25 EUR.
Das Papier von Formycon befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 25,25 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Formycon-Aktie ging bis auf 24,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.142 Formycon-Aktien den Besitzer.
Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 155,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 24,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Formycon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Formycon 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.
Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Formycon.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,267 EUR je Formycon-Aktie.
Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt
Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an
Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
