Formycon Aktie News: Formycon verbilligt sich am Mittwochmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 25,05 EUR.

Das Papier von Formycon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 25,05 EUR abwärts. Der Kurs der Formycon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,85 EUR nach. Bei 25,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 5.733 Formycon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 64,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 157,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie aus.

Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6,34 Mio. EUR gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2025 einen Verlust in Höhe von -2,267 EUR ausweisen wird.

