Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Formycon hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Formycon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 24,30 EUR.

Die Formycon-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 24,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Formycon-Aktie bei 24,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Formycon-Aktie bis auf 24,10 EUR. Bei 24,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.975 Formycon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 165,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 26,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

2025 dürfte Formycon einen Verlust von -2,267 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

