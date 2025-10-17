DAX23.868 -1,7%Est505.612 -0,7%MSCI World4.276 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.486 -0,3%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,24 +0,4%Gold4.247 -1,8%
Blick auf Formycon-Kurs

Formycon Aktie News: Formycon verzeichnet am Nachmittag Verluste

17.10.25 16:08 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 23,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
23,10 EUR -1,30 EUR -5,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 23,65 EUR. Bei 23,20 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.667 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 172,30 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 23,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -2,267 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
