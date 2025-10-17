Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Formycon. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 24,15 EUR.

Um 09:03 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 24,15 EUR. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,15 EUR aus. Bei 23,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.626 Formycon-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 166,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 6,34 Mio. EUR, gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,267 EUR je Formycon-Aktie.

