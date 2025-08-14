Formycon Aktie News: Formycon am Mittag mit Verlusten

So bewegt sich Formycon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Formycon. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 24,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 0,8 Prozent auf 24,40 EUR. Im Tief verlor die Formycon-Aktie bis auf 24,35 EUR. Bei 24,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.612 Formycon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Gewinne von 163,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 21,39 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75 EUR an.

Am 19.05.2016 äußerte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

