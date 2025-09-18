Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Formycon. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 24,15 EUR.

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 24,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 24,25 EUR. Bei 23,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.400 Stück gehandelt.

Am 10.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 166,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 25,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,34 Mio. EUR.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2025 -2,154 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

