freenet Aktie News: freenet am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 25,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 1,8 Prozent auf 25,24 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 25,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.798 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,64 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,82 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 30,70 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,17 Prozent auf 638,90 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die freenet-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Am 07.08.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,29 EUR je freenet-Aktie.

