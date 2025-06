freenet Aktie News: freenet verliert am Mittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 28,62 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 28,62 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 28,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,80 EUR. Zuletzt wechselten 149.689 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 23,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2024 bei 23,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 34,32 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 21.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 604,40 Mio. EUR im Vergleich zu 638,90 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

