freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 28,76 EUR.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 28,76 EUR abwärts. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 28,72 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.256 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 23,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,64 EUR.

Am 21.05.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 604,40 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 638,90 Mio. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,56 EUR je freenet-Aktie belaufen.

