freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 27,64 EUR bewegte sich die freenet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 27,64 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,38 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,68 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.594 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2024 bei 22,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 EUR je freenet-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,73 EUR.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus