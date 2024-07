freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 25,40 EUR zu.

Die freenet-Aktie konnte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 25,40 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 25,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.945 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 7,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (20,88 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,70 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 15.05.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 638,90 Mio. EUR im Vergleich zu 637,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Aktie aus.

