freenet Aktie News: freenet am Vormittag in Rot

So entwickelt sich freenet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 35,02 EUR.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 35,02 EUR abwärts. Bei 34,88 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 35,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 28.007 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,34 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2024 (22,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,95 Prozent.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,08 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,45 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,95 Prozent auf 661,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,63 EUR je freenet-Aktie belaufen.

