freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 28,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von freenet konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 28,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 28,38 EUR. Bei 28,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.973 freenet-Aktien.

Bei einem Wert von 28,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 0,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 19,68 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,54 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 07.08.2024. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,21 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von freenet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX mittags schwächer