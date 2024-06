freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 25,12 EUR.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 25,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 25,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.219 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 9,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 16,88 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,70 EUR.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 638,90 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,17 Prozent gesteigert.

Die freenet-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

