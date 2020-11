freenet-Aktie aktuell: freenet tiefer

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 17,35 EUR. Bei 17,30 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 17,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140.135 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2020 00:00:00 erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.06.2020 00:00:00 bei 13,59 EUR.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,46 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,82 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Die freenet AG ist einer der größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland und führt ein umfassendes Portfolio an Produkten und Services aus dem Bereich mobiler Sprach- und Datendienste. Dabei verfügt der Provider nicht über eine eigene Netzinfrastruktur, sondern vermarktet Mobilfunkdienstleistungen der Betreiber Telekom, Vodafone, E-Plus und O2 in Deutschland. Des Weiteren werden unter der Hauptmarke mobilcom-debitel sowie im Discountsegment unter den Marken klarmobil, freenetMobile und callmobile eigene netzunabhängige Dienste und Tarife im Vertrags-, Prepaid- und No-frills-Bereich vermarktet. Zudem vertreibt der Konzern auch Mobilfunk-Endgeräte und zusätzliche Services. Dabei läuft der Vertrieb entweder über firmeneigene Shops, über Elektronik- und Flächenmärkte oder über den Online- und Direktvertrieb. Des Weiteren verfügt die Gesellschaft mit freenet.de über ein etabliertes Internet-Portal und erschließt mit dem Bereich Digital Lifestyle ein neues Geschäftsfeld. Dort bietet freenet sogenannte Smarthome-Boxen an, mit denen sich Heizkosten per Steuerung über eine eigene Handy-App senken lassen. Durch die Übernahme des Apple-Händlers Gravis möchte das Unternehmen zudem stärker im Bereich Vertrieb von Hardware, Software und Peripheriegeräten aktiv werden.

