Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE stabilisiert sich am Nachmittag

So entwickelt sich Fresenius SE

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,39 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Fresenius SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,39 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,48 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 192.074 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 33,61 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 0,66 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,93 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 39,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,817 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,68 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,36 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,80 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Analysten sehen für Fresenius SE-Aktie Luft nach oben

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags stärker