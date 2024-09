Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag schwächer

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 33,33 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,1 Prozent auf 33,33 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.767 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,61 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 0,83 Prozent niedriger. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 28,20 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,817 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,68 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,66 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Analysten sehen für Fresenius SE-Aktie Luft nach oben

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags stärker