Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Dienstagmittag südwärts

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 32,81 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 32,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 264.595 Stück.

Bei 47,60 EUR markierte der Titel am 19.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,06 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 26,69 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 18,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,16 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,94 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,88 EUR je Aktie erzielt worden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,97 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q1 2022 wird am 04.05.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 22.02.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie: Fresenius kauft zu

Fresenius-Aktie gewinnt: Fresenius Kabi verstärkt sich durch Zukäufe

Fresenius-Aktie mit Abschlägen: EU erteilt Fresenius Kabi Zulassung für Biosimilar Stimufend

Bildquellen: Fresenius