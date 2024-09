Fresenius SE Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius SE am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 33,82 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 33,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 33,98 EUR. Mit einem Wert von 33,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 326.806 Aktien.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 0,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,817 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 37,68 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE ein EPS von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,80 EUR je Fresenius SE-Aktie.

