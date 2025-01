Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 33,63 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 33,63 EUR zu. Bei 33,64 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.611 Fresenius SE-Aktien.

Am 06.11.2024 markierte das Papier bei 36,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 7,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,32 EUR am 26.03.2024. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 38,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,847 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,50 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 06.11.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Fresenius SE am 26.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 25.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,91 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Wie Experten die Fresenius SE-Aktie im Dezember einstuften

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor einem Jahr abgeworfen

DAX aktuell: DAX legt am Nachmittag zu