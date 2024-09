Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE fällt am Freitagmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 32,76 EUR.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 32,76 EUR. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 32,74 EUR. Bei 33,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 210.693 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,72 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,817 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,68 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Fresenius SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,66 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Fresenius SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Aktie aus.

