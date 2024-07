Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag nahezu unbewegt

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 29,12 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 29,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,30 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,81 EUR. Mit einem Wert von 28,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 176.443 Stück.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,21 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,945 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,56 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 08.05.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

