Fresenius SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Fresenius SE

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 30,94 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 30,94 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,94 EUR nach. Bei 31,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.024 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (23,93 EUR). Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 29,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,825 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,79 EUR aus.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE ein EPS von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 47,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,36 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

