Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag im Plus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 33,56 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 33,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,35 EUR. Zuletzt wechselten 24.347 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 markierte das Papier bei 33,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 1,24 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,93 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,817 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,68 EUR.

Am 31.07.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,80 EUR im Jahr 2024 aus.

