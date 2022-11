Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit Abschlägen

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 23,21 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,88 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,33 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 700.148 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 38,74 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Bei einem Wert von 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 17,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,76 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.018,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.324,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Fresenius SE am 22.02.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

