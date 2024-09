Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE stabilisiert sich am Dienstagmittag

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Fresenius SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 33,64 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 33,64 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,64 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,41 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,53 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 61.001 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,98 EUR) erklomm das Papier am 05.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,01 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 28,86 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,817 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 37,68 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,29 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,80 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

