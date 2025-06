Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag verlustreich

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 43,87 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 43,87 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 43,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 159.536 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 1,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 27,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,61 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,29 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 07.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,41 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,33 EUR fest.

