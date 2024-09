Fresenius SE Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius SE am Mittwochvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 34,02 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 34,02 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,00 EUR. Zuletzt wechselten 111.625 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,12 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Abschläge von 29,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,817 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 37,68 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 47,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,36 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

