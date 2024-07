Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 29,31 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 29,31 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.108 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,52 Prozent. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 18,36 Prozent wieder erreichen.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,945 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,56 EUR.

Fresenius SE gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,95 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

