Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 31,51 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 31,51 EUR. Bei 31,58 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,49 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192.528 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,57 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,817 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,68 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 31.07.2024. Fresenius SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,66 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,29 Prozent zurück. Hier wurden 5,46 Mrd. EUR gegenüber 10,36 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,81 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagnachmittag