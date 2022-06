Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Nachmittag an

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15.06.2022 16:22:00 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 29,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 353.833 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2021 bei 47,60 EUR. 37,14 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 26,69 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,10 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,09 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent auf 9.720,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.984,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Fresenius SE am 02.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 01.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2023 3,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

