Blick auf Fresenius SE-Kurs

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE steigt am Mittwochmittag

16.04.25 12:07 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 39,18 EUR.

Wer­bung

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 39,18 EUR. Bei 39,41 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 296.759 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Bei 40,90 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 4,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,52 EUR. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Abschläge von 34,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,999 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,50 EUR an. Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 26.02.2025. Das EPS lag bei 0,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von -1,09 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026. Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren angefallen Fresenius-Aktie deutlich höher: Fresenius Kabi verkauft Produktionsstandort in Brasilien an EMS DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Fresenius