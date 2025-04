Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag stabil

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 39,10 EUR.

Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 39,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 39,10 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 38,97 EUR ein. Bei 39,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.372 Fresenius SE-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 25,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 53,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,999 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,50 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von -1,09 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,63 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,68 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius SE am 07.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

