Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 34,27 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 34,27 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 34,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 260.681 Fresenius SE-Aktien.

Am 13.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 35,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 43,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,844 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 38,84 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 04.11.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

