Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie verlor um 18.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 32,81 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 32,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 427.768 Stück.

Bei einem Wert von 47,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (26,69 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 22,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 43,92 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 9.720,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.984,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

