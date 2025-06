Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verliert am Vormittag

Fresenius SE im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 42,81 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 42,81 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 42,78 EUR ein. Bei 42,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.619 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2024 Kursverluste bis auf 27,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 49,29 EUR angegeben.

Fresenius SE gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Fresenius SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.

