Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagmittag mit Kursplus

Um 19.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 27,31 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 27,41 EUR. Bei 27,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 211.364 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 42,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,91 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 04.05.2022 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.720,00 EUR umgesetzt, gegenüber 8.984,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 02.08.2022 gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Erste Schätzungen: Fresenius SE legt Quartalsergebnis vor

Fresenius-Aktie fester: Fresenius lotet offenbar Fusion des Klinikgeschäfts mit Wettbewerber aus

Werte für Generationen: Das sind die Jahrhundert-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius