Fresenius SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Fresenius SE

Die Fresenius SE-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,63 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 25,44 EUR. Bei 25,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 320.143 Fresenius SE-Aktien.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,11 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 19,69 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 30,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,54 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 30.10.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.459,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.324,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 30.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius