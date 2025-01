Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 36,63 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 36,63 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 36,70 EUR. Bei 36,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 206.850 Fresenius SE-Aktien.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,19 Prozent wieder erreichen. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,32 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,61 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,846 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,86 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Fresenius SE am 26.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 25.02.2026 dürfte Fresenius SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,91 EUR je Fresenius SE-Aktie.

