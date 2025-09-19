DAX23.636 +0,5%ESt505.476 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1807 +0,1%Öl66,85 +0,4%Gold3.787 +1,1%
Fresenius SE im Fokus

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE schiebt sich am Dienstagmittag vor

23.09.25 12:05 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE schiebt sich am Dienstagmittag vor

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,90 EUR.

Aktien
46,87 EUR 0,23 EUR 0,49%
46,87 EUR 0,23 EUR 0,49%
Die Fresenius SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 46,90 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 47,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 46,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.608 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,07 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 2,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (31,60 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 32,62 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 50,81 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 06.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
