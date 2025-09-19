Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE schiebt sich am Dienstagmittag vor
Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,90 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Fresenius SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 46,90 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 47,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 46,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.608 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.
Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,07 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 2,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (31,60 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 32,62 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 50,81 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 06.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Fresenius SE-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Fresenius SE-Aktie
Fresenius-Aktie stabil: Anleihen im Milliarden-Volumen platziert - frisches Kapital
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.05.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.2025
|Fresenius SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.2024
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen