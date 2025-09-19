DAX23.639 +0,5%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.525 +0,3%Nas22.730 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl67,90 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Fresenius SE

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Nachmittag

23.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 47,23 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,86 EUR 0,22 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 47,23 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,26 EUR zu. Bei 46,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 168.398 Fresenius SE-Aktien.

Bei einem Wert von 48,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 1,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,09 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,81 EUR.

Am 06.08.2025 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,36 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
